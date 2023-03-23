Курганские фермеры набрались опыта у известных сыроваров в Угличе

Курганские сыровары успешно завершили обучение в городе Угличе во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия – филиале Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова. За 9 дней обучения они освоили технику и технологию производства сыров, приняли участие в практических занятиях и мастер-классах. Благодаря обучению, они намерены в ближайшем будущем достичь новых высот в сыроварении.

Вот, например, одна из участниц обучения - Бариза Кабжанова из Катайского округа. Казалось бы, зачем ей надо было проходить курсы повышения квалификации, ведь она уже производит более 20 наименований молочной продукции, и при этом планирует расширять ассортимент. Сыры, изготовленные Баризой Кабжановой: рикотта, качотта, брюнуст, брынза, имеретинский, адыгейский сыр с разными добавками, халуми, косичка-чечил - пользуются популярностью на выставках и ярмарках различного уровня и далеко за пределами Курганской области.

Директор департамента АПК Павел Кощеев утверждает, что возможности и потенциал для развития сыродельной отрасли в нашем регионе есть.

«Сегодня у нас действует 11 цехов, ориентированных на производство различных видов сыра. Все они неизменно пользуются спросом, это мы видим в т.ч. и по итогам проведения ярмарок. Правительство Курганской области, департамент АПК готовы поддерживать желающих занять данную нишу», - заявил Кощеев.

Развитию сыроделия в регионе в значительной мере способствуют меры региональной поддержки. Такие, как возмещение части средств тем, кто занимается молочным животноводством за приобретенное оборудование для сыроварен, модульных сыроварен или модульных цехов по производству сыров. Дополнительно можно подать заявку и на грантовую поддержку - на стартапы, семейные фермы, на создание и развитие КФХ.

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