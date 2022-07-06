Курганские фонды поддержки бизнеса работают по принципу «одного окна»

В Курганской области поддержку предпринимательству и бизнесу оказывают три структуры. Об этом, выступая в прямом эфире, который прошел в группе регионального правительства в социальной сети «Вконтакте», сообщила генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Анна Агафонова.

- Меры поддержки оказывают три фонда — Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», Фонд микрофинансирования и Агентство технологического развития. Все они работают по принципу «одного окна» и располагаются в одном месте — в городе Кургане, по ул. Бурова-Петрова, 112, - указала Анна Агафонова.

Она добавила, что перечисленные структуры оказывают как финансовые, так и нефинанасовые меры поддержки бизнеса. К последним, в частности, относятся различные обучающих мероприятий (по налоговому законодательству, пожарной безопасности, технике безопасности и т.д.), помощь в продвижении продукции курганских предприятий в Интернете, обучение франшизам, разработка бизнес-планов и тому подобное.

- Помимо этого наш Центр поддержки экспорта помогает продвигать продукцию курганских предприятий на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Мы помогаем нагим производителям находить иностранных деловых партнеров, продвигать их продукцию на маркетплейсах, составлять экспортные контракты, участвовать в бизнес-форумах и выставках — спектр мероприятий на самом деле очень обширный, - заявила гендиректор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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