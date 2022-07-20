Курганские фотографы обменялись опытом и узнали о хранении личных фондов

В России День фотографа не является официальным праздником. Тем не менее, профессионалы ежегодно отмечают его в узком кругу коллег, где обмениваются опытом и рассуждают о будущем фотоискусства.

Накануне такую встречу единомышленников организовали сотрудники Государственного архива социально-политической истории Курганской области (ГАСПИКО).

На встречу собрались люди, которые выбрали своим призванием запечетлевать самые интересные, важные, острые моменты жизни, политические события и природные явления, лица современников и шуточные ситуации. Эти профессионалы известны далеко за пределами нашего региона.

Сотрудники архива за кружкой чая в уютной атмосфере поздравили мастеров кадра, пожелали потрясающих кадров и рассказали, какие раритеты хранятся на их полках.

«Фотографии несут в себе огромное количество информации. Из принятых документов личных фондов, принятых к хранению, у нас в архиве находится фонд фотохудожника Тверитина Валентина Васильевича, документы в фонд были уже переданы после его смерти в 2006 году его вдовой. Они охватывают период с 1943 по 2006 года. В основном это документы биографического характера, а также публикации и фотографии с 1954 по 2002 год. Также на хранении в архиве находится фонд газеты «Новый мир», которая до 1994 года называлась «Советское Зауралье», который пополняется письмами читателей и фотодокументами, опубликованными в газете с 1937 по 2015 год, 351 единица хранения, электронных документов — 1222 единицы», - привела примеры заведующая сектором формирования архивных фондов ГАСПИКО.

В свою очередь заслуженные фотокорреспонденты рассказали об особенностях своей профессии.

«Если рассматривать фотографию как документ, то здесь и не нужна та художественность, которая нас привлекает в фотографии. Но для истории ценны любые фотографии. Возможно архивистам раньше было проще, поскольку не было столько визуального материала, был выработан подход к архивированию материала. А сейчас, когда в мире производится «вал» фотографий у историков и архиваторов появилась задача вычленить из этого главное, отсеять то, что не нужно. Но еще раз повторю, любая фотография — это часть истории. Поэтому снимать нужно всегда», - поделился член Союза фотохудожников РФ Александр Алпаткин.

Фотокорреспондент ИД «Новый мир» и также член Союза фотохудожников Николай Пушилин, который уже более 40 лет не расстается с камерой, рассказал присутствующим о своем становлении как фотографа и насыщенном творческом пути:

«Я закончил училище, которое готовило специалистов для службы быта. У нас была большая группа, человек 30, учились два года. Начинал я работать еще деревянной камерой с колпачком, делал художественные снимки и фото на документы. А далее мне захотелось расширить свою палитру впечатлений, и я стал журналистом. Начинал внештатным фотокорреспондентом в газете «Советское Зауралье». Тогда же начал коллекционировать фотоаппараты и использовать их в своей работе. При съемке городских пейзажей, двориков я всегда стремился захватить какие-то приметы времени и старался снимать их оптикой того же времени. Затем была работа в пресс-службе администрации Курганской области, которая позволила попутешествовать по регионам России. А затем почти 20 лет работы в областном ЗАГС».

В свою очередь, руководитель фотосалона «Радуга» Сергей Реутов поделился своим профессиональным секретом:

«Я просто взял фотоаппарат в руки. Другого дано не было, потому что я из фотографической семьи, общий стаж семьи превышает 250 лет. Надеюсь, что и мои внуки будут заниматься фотографией. Считаю, что курганцам и зауральцам повезло, потому что Курган — это напрочь фотографический город, начиная с фотографа Алексея Кочешева, военных фотокорреспондентов и заканчивая недавно ушедшим Виктором Александровичем Бухровым, и нашими талантливыми современниками».

В Курганскодй областной научной универсальной библиотеке им. А.К. Югова давно существует традиция проведения фотовыставок.

«На них ты видишь, как происходит становление гениальных фотографов. Мы сделали различные зоны, в том числе зону для молодых фотографов. У нас проходят и персональные выставки. К 105-летию газеты «Новый мир», которое будет [отмечаться]в сентябре, мы также проведем специальную фотовыставку, где также о будем говорить о том, как запечетлевается история», - поделилась директор библиотеки Наталья Катайцева.

Руководитель медиахолдинга ИД «Новый мир» представил собравшимся свое видение развития современного фотоискусства:

«Конечно, сейчас практически каждый может чувствовать себя фотокорреспондентом, ретранслятором каких-то событий. На мой взгляд, современной фотографии более всего подходит термин «Социокультурные операциональные инвариации». Мне кажется, что фотография получила новое вдохновение в связи с цифровой революцией. Я считаю, что скоро мы с помощью развития технологий сможем выстраивать цифровой дизайн, дух и настрой эпохи, где художники нашего времени будут перекликаться с художниками, например, XVIII – XIX веков. Я начал говорить о молодых художниках, но творчество — это не возраст, а состояние души, такие люди просто не могут быть закостенелыми».

Также во время встречи сотрудники архива провели экскурсию для собравшихся. Фотографы узнали, как хранятся документы, в том числе и личные фонды, которые сдаются в архив.

«При приеме каждого документа на хранение проводится экспертиза ценности. При выявлении особо ценных документов, они поступают на особый учет, а дела обязательно оцифровываются, чтобы выдавать копию документа. Особенность хранения фотодокументов в том, что каждая фотография помещается в отдельный специальный конверт», - рассказала заведующая архивохранилищем Евгения Тубулова.

И конечно, встреча фотохудожников не могла обойтись без общего снимка, на котором герои встречи оказались в непривычной для себя роли — по другую сторону камеры.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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