Курганские госавтоинспекторы разыскивают злостных неплательщиков штрафов

В Курганской области вновь приступили к поиску граждан, накопивших большие долги по уплате административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

На сегодняшний день зарегистрированы 203 «злостных» должника, которые имеют более десяти неуплаченных штрафов. Кроме того судебные приставы смогли возбудить производства против 605 курганцев по штрафам за управление транспортом в состоянии опьянения. Таким лицам сотрудники Госавтоинспекции хотят уделить особое внимание.

«За первый день оперативных мероприятий задолженность по административным штрафам смогли заплатить 210 отловленных госавтоинспекторами человек. Однако некоторым должникам придется заплатить штраф в двукратном размере либо получить административный арест на 15 суток, - сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Курганской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что по закону отведенный срок уплаты административного штрафа составляет 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Информация о неоплаченных штрафах всегда доступна в личном кабинете единого портала «Государственных услуг» и на официальном сайте Госавтоинспекции.

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