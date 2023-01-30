Курганские художники и скульпторы готовятся к фестивалю снежных фигур

В преддверии юбилея – 80-летия Курганской области - в областном центре начали подготовку к фестивалю снежных фигур. Такое мероприятие с приглашением мастеров из других регионов проводят впервые за много лет.

28-29 января курганские художники-скульпторы вместе с приглашёнными мастерами из Тюмени, Челябинска и других городов России приступят к изготовлению 12 больших снежных фигур, сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

Ещё пять снежных фигур решили сделать семьи из клуба молодых семей «Оберег», созданного на базе Курганского Дома молодёжи. Также 5 снежных фигур изготовят воспитанники Детской художественной школы имени В.Ф. Илюшина.

Фигуры фестиваля будут расположены в Городском саду вдоль аллеи прямо на улице. Сейчас там уже установлены конструкции со снегом. Для работы над фигурами снегу необходимо там слежаться.

Жюри фестиваля 30 января начнёт свою работу и выберет самые красивые и яркие фигуры из снега.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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