Курганские художники меняют городское пространство

Фестиваль проходит при поддержке администрации города и правительства Курганской области. Уличное искусство повышает настроение курганцев и гостей города. Художники к каждой работе подходят индивидуально, продумывают композицию и творят.

Сегодня прошла встреча с художником Иваном Поляковым. Молодой человек рассказал о создании арт-объекта в Молодёжном парке на скейт-площадке. Ивану предложили украсить это место, и он с радостью согласился: «Тут можно поиграть с формами самих фигур, они все разные. Тут можно поэкспериментировать. На работу я потратил 20 часов и около 60 балончиков [краски]».

Арт-объект на скейт-площадке – не единственная работа Ивана. В июне он украсил листьями и голубым небом трансформаторную подстанцию в Городском саду. Прошлая работа названа «Ностальгией», поскольку с помощью красок автор показал природу Кургана. Художник приехал в родной город, чтобы подарить что-то красивое рассказал он в одном из интервью.В прошлом году творец разрисовал скейт-парк в ЦПКиО и площадку для выступлений в Детском парке.

«Осенью, зимой хочется добавить красок. Постепенно в Кургане добавляется что-то новое, город становится ярче. Мне нравится, что в Кургане сохраняются советские мозаики, они очень красивые. Исторический облик не исчезает. Историю нельзя забывать. Уместно соединять это со стрит-артом», - считает Иван Поляков.

Арт-объект, который представили сегодня, называется «Цвет молодости» - автор дал название сначала на испанском, потому что это его второй язык – color de la juventud. Красиво и звучит, и выглядит. Есть сглаженные углы, но в основном это острые фигуры, которые вместе представляют невероятное смешение форм, размеров и цветов. На следующий день дети благодарили художника. Он выбрал именно эти цвета и формы, потому что на скейт-площадке все энергичные, катаются. Это самая настоящая молодость. Предмет творения художника прекрасно вписывается в общую картину. Объект отличается фактурой и заметно выделяется на фоне близлежащих зданий.

Для справки, Иван родом из Кургана, 14 лет жил в Венесуэле, затем переехал в Сочи. Отец Ивана Михаил Поляков был тренером сборной СССР по лёгкой атлетике, а затем в Венесуэле он тренировал паралимпийскую сборную.

Однако в фестивале стрит-арта участвует не только Иван Поляков. Недавно «Команда Морс» расписала фасад жилого дома по проспекту Конституции, 63а в Энергетиках. Власти планируют украшать город и дальше – еще ряд фасадов жилых домов, ограждение стадиона «Локомотив», здание спортивного клуба «Медведь», телефонные шкафы и многое другое.

Текст и фото Анастасии Пережегиной

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.