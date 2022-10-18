Курганские и казахстанские пограничники провели совместную операцию

Более 40 задержанных нарушителей границы и пограничного режима. Свыше 20 выявленных фактов преступлений и правонарушений. Такими оказались результаты совместной операции «Граница дружбы – 2022», проведенной курганскими и казахстанскими пограничниками при участии региональных управлений МВД и Росгвардии.

В ходе операции был отработан комплекс мероприятий по пресечению деятельности преступных групп и отдельных лиц, осуществляющих противоправную деятельность через государственную границу.

Руководитель операции отметил высокий уровень подготовки сотрудников, четко организованное взаимодействие и готовность к выполнению служебно-боевых задач по обеспечению пограничной безопасности.

«Результаты операции способствовали совершенствованию форм и способов согласованной охраны границы с казахстанскими партнерами, слаженности в работе взаимодействующих сил и средств, развитию их навыков при выполнении задач по защите и охране государственной границы РФ», - сообщили «Новому миру» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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