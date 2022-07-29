Курганские и казахстанские пограничники провели совместную спецоперацию

Более 60-ти задержанных нарушителей режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска. Такими стали результаты специальной пограничной операции «Сархад-2022», которую провело Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям совместно с казахстанскими коллегами. В мероприятии также приняли участие региональные подразделения органов внутренних дел и Росгвардии.

- В ходе пограничной операции с начала июля текущего года реализован комплекс совместных мероприятий, направленных на выявление, пресечение противоправной деятельности организованных преступных групп и отдельных граждан по организации незаконной миграции и контрабанды оружия, боеприпасов, наркотических средств и их прекурсоров, литературы религиозно-экстремистского содержания, - сообщили «Новому миру» в пресс-службе Пограничного управления.

В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу РФ задержаны 2 иностранных гражданина, которые находились в федеральном розыске за совершенные на территории России преступления. Также были пресечены попытки ввоза на территорию России сильнодействующих веществ общей массой более 2 килограммов.

- На территорию нашей страны не пропущено 7 лиц, причастных к деятельности религиозных организаций, признанных экстремистскими на территории России, изъято 3 печатных издания, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, - сообщили в силовом ведомстве.

Помимо этого была пресечена попытка незаконного вывоза с территории России стратегически важных ресурсов – лесоматериалов сосновой породы с использованием подложных документов объемом около 100 м. куб. На территории Звериноголовского района пресечена незаконная трудовая деятельность 4 иностранных граждан, уроженцев Средней Азии.

- Результаты участия в совместной специальной пограничной операции способствуют совершенствованию форм и способов взаимодействия с казахстанскими партнерами по обеспечению пограничной безопасности на центральноазиатском направлении, - подчеркнули в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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