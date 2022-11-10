Курганские и коломенские школьники встретились на методическом фестивале

Фестиваль «Мост иностранных языков» организован кафедрой гуманитарного образования и языковой подготовки Института развития образования и социальных технологий Курганской области. Педагог английского языка гимназии №47 города Кургана Тамара Кулинич отметила: «Участие в совместном онлайн-уроке с Натальей Евгеньевной Кусковой и ребятами из Сергиевской школы города Коломны - это бесценный опыт, воодушевляющий и подталкивающий к дальнейшему развитию. Мы благодарны за предоставленную возможность обменяться идеями и показать современные методы обучения иностранному языку. Для учеников - это интересный, необычный вариант подачи материала, а также возможность пообщаться с ребятами из других городов и даже стран».

Ученики 4 классов быстро разобрались с дистанционным форматом урока, который для них провели педагоги английского языка Наталья Кускова из Сергиевской школы имени почётного гражданина Московской области Трифонова М.С. и Тамара Кулинич, сообщила пресс-служба департамента образования и науки со ссылкой на ИРОСТ. Ребята с интересом справились со всеми заданиями: научились определять и называть время по-английски, задавать и отвечать на вопрос «Который час?».

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