Курганские избиратели смогут проголосовать без медицинских масок

У жителей Курганской области, которые в единый день голосования 11 сентября придут на избирательные участки, не будут требовать обязательного ношения медицинских масок. Эта информация прозвучала на заседании Избирательной комиссии региона, которое посетил обозреватель «Нового мира».

- По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Курганской области наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Очередной пик пандемии ожидается в конце сентября. Поэтому все члены участковых избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Но жесткое требование к избирателям надевать маски при входе на избирательный участок пока не вводится, - сообщил председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.

Как ранее писало наше издание, 11 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Курганской, Шадринской и Катайской городских Дум. На сегодняшний день в этих парламентах вакантными являются 7 депутатских мандатов. На них претендуют 25 кандидатов. Их судьбу будут решать 45 538 избирателей. Свой голос они смогут отдать на 30 избирательных участках. Те будут работать с 8 до 20 часов местного времени.

Николай Волков.

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