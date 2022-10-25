Курганские казаки уходят на СВО не за деньгами, а по велению сердца

Курганские казаки участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом «Новому миру» в эксклюзивном интервью рассказал заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев.

- Сколько человек участвует? Это военная тайна, точную цифру оглашать не буду. Но их немало, и я каждого знаю. Есть среди них те, кто съездил в одну командировку, отдохнул дома и уехал повторно. А есть даже те, кто защищает Донбасс от неонацизма еще с 2014 года, - сообщил собеседник нашего издания.

Ребята уходят добровольцами, и многие воюют в составе казачьего отряда «Ермак». За время проведения спецоперации об этом подразделении хорошо узнали не только российские военнослужащие, но и противники из ВСУ.

- В «Ермаке» с каждым добровольцем заключается соглашение, где прописаны льготы, гарантии и различные выплаты. Суммы, конечно же, меньше, чем у военнослужащих Минобороны РФ, но парни идут туда не за деньгами, а по зову души, по велению сердца. Они не хотят, чтобы то, что творилось на Донбассе предыдущие 8 лет, случилось у нас. Они уходят, чтобы защитить свой дом, пускай он сейчас и далеко от линии фронта. Уходят, чтобы не подпустить врага к своим родителям, женам и детям. Казаки на Руси всегда так поступали, - указал Дмитрий Исаев.

Полный вариант интервью вы сможете прочитать в свежем номере «Нового мира», который выйдет завтра, в среду 26 октября. Кстати, теперь газета доступна в режиме онлайн. Ознакомиться со свежим номером можно на сайте nm45.ru.

Николай Волков. Фото страницы «Городское казачье общество «Хутор Богоявленский» в социальной сети «ВКонтакте».

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