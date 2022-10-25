Курганские казаки уходят на СВО с непоколебимой верой в Победу

Перед отправкой в качестве добровольцев на СВО курганские казаки проходят серьезное собеседование. Об этом «Новому миру» в эксклюзивном интервью рассказал заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев. Он просит каждого казака, чтобы тот еще раз всё хорошо взвесил и принял окончательное решение.

- Ни один не передумал. Парни уходят на фронт без тени сомнения и сожаления – напротив, с оптимизмом и непоколебимой верой в Победу. Они твердо знают, за что идут воевать – за Родину, за народ, за семью. Это отличает казаков от гражданских, которым обычно жаль расставаться с близкими и покидать зону комфорта, - указал собеседник нашего издания.

По его словам, казаки проявляют на Украине образцы героизма. Буквально месяц назад командир батальона в самом начале боя был ранен. Его переправили в медсанчасть, а восемь казаков Оренбургского казачьего войска, к которому относятся и курганцы, остались на передовой. Они почти сутки отбивали атаки врага, а после благополучно отошли на заранее подготовленные позиции.

- У наших даже царапины ни у кого нет, а у противника сожжены 6 танков и 4 БМП. Что же до потерь живой силы укронацистов, то их было не подсчитать. И подобных примеров умения и отваги у казаков множество, - заявил Дмитрий Исаев.

Полный вариант интервью вы сможете прочитать в свежем номере «Нового мира», который выйдет в среду, 26 октября. Кстати, теперь газета доступна в режиме онлайн. Ознакомиться со свежим номером можно на нашем сайте nm45.ru.

Николай Волков. Фото страницы «Городское казачье общество «Хутор Богоявленский» в социальной сети «ВКонтакте».

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