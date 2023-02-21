Курганские лесопромышленники передали участникам спецоперации УАЗ

Курганская область в очередной раз оказала помощь российским военнослужащим в зоне СВО. Сегодня, 21 февраля, им передали автомобиль «УАЗ Комби». Он был приобретен на средства лесопромышленников региона.

«В XIX веке российский император Александр III произнес: «У России есть только два союзника – ее армия и флот». Эти слова актуальны и сейчас. Но армия и флот вдвойне сильнее, когда чувствуют за спиной крепкий тыл. Сегодня этот тыл – мы с вами. И наш гражданский долг – помочь нашим ребятам исполнить их воинский долг», - сказал президент Ассоциации лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий Курганской области «Заураллеспром» Юрий Ильяшенко.

Ключи от грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости он вручил временно исполняющему обязанности командира войсковой части №31643 Руслану Абузарову. Часть дислоцируется в Щучанском округе и принимает участие в СВО. За массовый героизм, отвагу и стойкость в боевых действиях по защите Отечества в условиях вооруженных конфликтов Указом Президента России в октябре прошлого года 232-й реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной, ордена Суворова бригаде было присвоено почетное наименование «гвардейская».

- Разрешите от себя лично и от командования поблагодарить губернатора Курганской области и всех участников данной акции. Армия и народ – едины. Благодаря вашей помощи Победа будет только за нами! – заявил в ответном слове Руслан Абузаров.

Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов, напомнил, что по инициативе главы региона Вадима Шумкова помощь военнослужащим, мобилизованным зауральцам и членам их семей оказывается на системной основе. В ней принимают участие Правительство области, региональные отделения бизнес-сообществ «Опора России», «Деловая Россия», Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, предприятия, организации и просто неравнодушные граждане.

«Мы отправляем палатки, печки, спальные мешки, продовольствие и так далее. В общей сложности помощь оказана уже не на один десяток миллионов рублей», - сказал Владимир Архипов.

Ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий Курганской области «Заураллеспром» тоже принимает в этом активное участие.

- Ранее мы отправляли пиломатериалы для восстановления Донбасса и товаров первой необходимости для его жителей. А буквально вчера отправили нашей артиллерийской бригаде машины с пилометариалами, чтобы они могли делать укрытия в зоне боевых действий. Будем помогать и дальше, - пообещал президент «Заураллеспрома» Юрий Ильяшенко.

Вместе с УАЗом курганские лесопромышленники передали военнослужащим комплект зимней резины, горюче-смазочные материалы, запчасти, тепловые пушки, бензогеренатор и продукты питания.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.