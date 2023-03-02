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Курганские малыши читают стихи для прекрасных дам

Видеоролики можно найти в соцсетях.

2 марта, 2023 - 11:11

Юные жители Курганской области – те, кто ещё не пошёл в школу или сел за парту совсем недавно – поздравляют своих мам, бабушек, сестёр, подруг, воспитателей с Международным женским днём.

Пожелания малыши записывают на видео и выставляют в социальные сети с хештегом #8марта45. Организатор марафона – департамент образования и науки Курганской области – обещает, что самые яркие и креативные поздравления будут опубликованы в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

Интернет-телеканал Zauralonline вместе со своими юными зрителями тоже готовит тёплые слова и сюрпризы для женщин. Следите за новостями. Присоединяйтесь. Поверьте, вашим близким будет приятно.

Фото Николая Пушилина.

 

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2 марта, 2023 - 11:11

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