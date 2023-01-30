Курганские «мастерицы» продали на ярмарке свои полотенца и закупили салфетки для мобилизованных

В Кургане прошла Рождественская благотворительная ярмарка.

Продавали изделия, сшитые участницами проекта «Швейная мастерская «Мастерицы». Это ангелочки, прихватки, полотенца, мешочки для просфор, косынки, сувениры. Прихожане Свято-Троицкого прихода раскупили практически всё. На вырученные средства приобрели влажные салфетки для мобилизованных воинов и передали на склад Порт-Артурского прихода.

Как сообщили в пресс-службе епархии, в течение года два раза в неделю под руководством мастера швейного дела Ольги Слыховой проводились занятия для мам с девочками-подростками и пенсионеров.

В настоящее время, когда программа обучения пройдена, все участницы проекта занимаются изготовлением различных швейных изделий по индивидуальному плану. Например, Елена Мусс с мамой Татьяной шьют сумки–шопперы с вышивкой, выполненной на вышивальной машине. Вика Кабакова с мамой реставрируют свою одежду,Маша Михайлова с мамой Олесей продолжают шить демисезонное пальто. Сестра милосердия Татьяна Чуева начала шить новое платье.



Фото пресс-службы Курганской епархии.

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