Курганские мобилизованные и их семьи могут быстро оформить недвижимость

При поступлении документов от мобилизованных граждан или членов их семей, специалисты МФЦ будут делать специальную отметку, увидев которую государственный регистратор проведет экспертизу документов, регистрацию права собственности или постановку объекта на кадастровый учёт в кратчайшие сроки. Об этом рассказал руководитель Управления Росреестра по Курганской области Александр Чередниченко. Для подтверждения факта призыва на военную службу подойдут любые документы, которые указывают на этот факт. Это может быть повестка о мобилизации, документ из военного комиссариата.

Помимо этого, в управлении теперь работает ежедневная «горячая линия»: 8 (3522) 41-95-32. Курганцы могут получить профессиональную юридическую помощь по вопросам учётно-регистрационного направления; государственного земельного надзора; выдачи сведений из государственного фонда данных, полученных при проведении землеустроительных работ, а также по другим вопросам, касающимся деятельности Росреестра.

«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов с перерывом с 12:00 до 12:48 часов, а также по пятницам с 8:00 до 16:00 часов.

Все мероприятия проводятся в рамках всероссийской акции помощи мобилизованным граждан и членам их семей #МЫВМЕСТЕ.

Фото Николая Пушилина.