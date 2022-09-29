Курганские мобилизованные: «Мы скоро вернемся с Победой!»

«Не переживайте, у нас все нормально. Нас обеспечили всем необходимым. Скоро вернемся. Ждите с Победой!». Такой общий настрой демонстрируют мобилизованные военнослужащие в городе Кургане.

В распоряжении «Нового мира» оказались кадры, снятые в Культурном центре «Курган», где расположен один из сборочных пунктов. Сюда поступают мобилизованные из областного центра и районов области. Из соображений безопасности ребят и их родственников мы не можем показать их лиц. Однако поверьте, на них нет и тени растерянности или испуга. Напротив, они сосредоточены и воодушевлены. На многих даже гуляет улыбка.

У нас все нормально. Нас накормили и даже показали кино. Если у кого-то чего-то не было из предметов первой необходимости, все выдали, причем абсолютно бесплатно. Да не переживайте вы! Мы как уйдем, так и придем. Все хорошо будет, - широко улыбаясь и с полной уверенностью в своих словах, заявил один из мобилизованных.

Напомним, что в сборных пунктах они обеспечиваются горячим питанием. Им выдается спальный мешок, коврик и многоразовая посуда — металлические ложка, тарелка и кружка.

Перед отправкой в пункт назначения каждому выдается пакет. В нем сухпаек на трое суток (тушенка, паштет, хлеб, печенье, вода и т.п.), а также аптечка со всеми необходимыми лекарствами. Во время нахождения в сборном пункте врачи проводят с ребятами инструктаж о правилах оказания первой медицинской помощи. Все это сделано по поручению губернатора Вадима Шумкова.

Также по поручению главы региона созданы нормальные условия для провожающих военнослужащих. У сборных пунктов для них установлены биотуалеты, автобусы для обогрева, палатки с горячим чаем и сдобой, которые выдаются бесплатно. Помимо этого дежурит скорая помощь, а психологи проводят для нуждающихся консультации.

- Меня пришли провожать жена, родители и сестры. Хочу сказать им, что меня тут обеспечили всем необходимым. Прошу родных не переживать — я скоро вернусь! Но ни один, а с Победой! - заявил курганский мобилизованный.

Николай Волков.

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