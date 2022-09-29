Курганские мобилизованные обеспечены горячим питанием, вещами и медикаментами

Все мобилизованные, прибывающие в областные сборные пункты города Кургана, обеспечены горячим питанием. Помимо этого им предоставляется горячий чай, пряники и печенье в неограниченном количестве. Об исполнении этого и других поручений губернатора Курганской области Вадима Шумкова «Новому миру» рассказала глава города Кургана Елена Ситникова.

- По поручению Вадима Михайловича мы выдаем мобилизованным спальные мешки, коврики и посуду — кружку, тарелку, ложку. Некоторые прибывают на сборный пункт со своим, но тем, у кого нет, мы выдаем это абсолютно бесплатно. Все это у нас в наличии есть. Абсолютно нет никакого дефицита, - заверила собеседница нашего издания.

Подумали организаторы мобилизации и о родственниках, которые приехали проводить ребят. На улице прохладно, поэтому на сборных пунктах им предоставили автобусы для обогрева. Кому необходимо, оказывают психологическую и медицинскую помощь.

- Кроме того, у сборных пунктов установлены биотуалеты и палатки, в которых — также по поручению Вадима Михайловича — мы бесплатно обеспечиваем родных горячим чаем, булочками, печеньем, пряниками, чтобы им было не холодно, - указала Елена Ситникова.

Перед отправкой каждому мобилизованному выдается пакет. В нем находится сухой паек на трое суток, в который входит тушенка, паштет, хлеб, печенье, вода, то есть все необходимое для того, чтобы человеку доехать до пункта назначения.

- Также в пакете есть в обязательном порядке аптечка со всеми необходимыми лекарствами. По поручению Вадима Михайловича на сборном пункте с собилизованными проводится инструктаж. Медицинские работники, которые постоянно здесь присутствуют, учат ребят оказывать первую медицинскую помощь, - сообщила Елена Ситникова.

Глава Кургана развенчала слухи, которые распространяются в соцсетях, о том, что на сборных пунктах мобилизованных ничем не обеспечивают. По утверждению Елены Ситниковой, эта информация является фейковой и абсолютно недостоверна.

- Я призываю всех пользоваться только проверенной информацией. Пожалуйста, поддержите наших ребят — им это необходимо! Не надо будоражить их родственников и их самих абсолютно недостоверной и непроверенной информацией. Ведь те ребята, которые прибывают к нам на сборные пункты, своими глазами видят, что это полная неправда. Мы сейчас все вместе должны сплотиться вокруг наших ребят и сделать все для того, чтобы они вернулись живыми и здоровыми! Мы их всех ждем! - заявила глава Кургана Елена Ситникова.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.