Курганские модницы идут в библиотеку

Практикум «Платок для создания модного образа: тренды 2023» состоится в библиотеке Маяковского 24 ноября.

Сотрудники Библиотечной информационной системы уверяют, что платок – необычный аксессуар, поэтому ему посвятили большой проект «Платок – вязь времён». Получилось интересно. Прошёл ряд лекций по истории платка от искусствоведа Ирины Гордиевских и историка Валерия Алексеева. Настало время для практики!

Стилист Александра Ермихина поделится знаниями из мира моды и стиля и расскажет о главных тенденциях нашего времени. Почему платки возвращаются в моду, да и вообще, теряли ли они свою актуальность? Какое место среди головных уборов занимают платки? И как их носить, чтобы выглядеть стильно? Ответы на эти и другие вопросы гости Маяковки узнают в ближайшую пятницу.

Практикум состоится в 15:00 часов. «И не забудьте свои любимые платки – вы удивитесь, как по-новому они могут на вас выглядеть», - отмечает Александра.

Подробности по телефону 23-28-42.

12+

Фото с личной страницы Александры Ермихиной в соцсети «Вконтакте».