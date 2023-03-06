Курганские мужчины рассказали о тратах на подарки для женщин-коллег к 8 марта

Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил курганцев в возрасте 25-55 лет, в том числе в Курганской области, как принято праздновать 8 марта у них на работе. Оказалось, что угощение и подарки чаще всего оплачивают сами сотрудники, либо частично делят расходы с компанией.

В 90% компаний обязанность устраивать корпоративный праздник в честь 8 марта лежит на мужской части коллектива.

Подарки женщинам принято дарить в 99% курганских компаний. В 45% их покупают мужчины за свой счет, у 13% подарки оплачивает компания, а в 42% расходы делятся между мужской частью коллектива и компанией.

Чаще всего коллектив собирает по 400-500 рублей с каждого сотрудника (38%), больше 500 собирают в 27% компаний, по 200-300 рублей скидываются в 22%.

В подготовке праздника участвуют 74% респондентов.

На вопрос «В каком формате у вас на работе принято праздновать 8 марта?» ответы распределились следующим образом: фуршет — 72%, поход в ресторан или кафе — 25%, конкурсы, игры, викторины — 20%, рассылка поздравлений по мейлу — 13%, приглашение аниматоров — 5%. За еду и напитки платит компания у 25% респондентов, 35% полностью берут праздничный стол на себя, а у 34% расходы на угощение распределяются между компанией и сотрудниками.

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