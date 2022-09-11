Курганские налоговики передали на Донбасс партию тактических аптечек

Сегодня, 13 сентября, в Региональном штабе Народного фронта в Курганской области прошла передача партии тактических аптечек, предназначенных для воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Деньги на их покупку собрали сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области.

- Мы уже не впервые оказываем помощь нуждающимся на освобожденных территориях Украины, - рассказала «Новому миру» председатель Молодежного совета УФНС России по Курганской области Дарья Акшинцева. – Например, в марте наши сотрудники сделали добровольные пожертвования на закупку гуманитарного груза для населения Донбасса. Сейчас мы повторно собрали деньги, на этот раз для приобретения тактических аптечек.

Партия состоит из 15 тактических аптечек. В них есть треугольная повязка, фонарик, спасательное одеяло, проспиртованные салфетки, ватный тампон, пинцет, ножницы, булавки, градусник, пластыри, марлевый тампон, мультитул, брелок. Член Регионального штаба Народного фронта в Курганской области Татьяна Хильчук, которая осмотрела содержимое, убедилась: это самое необходимое.

- Человеческая жизнь – самое ценное, что у нас есть. Уверена, тактические аптечки, которые мы сегодня отправим на Донбасс, помогут сохранить жизни сражающихся против неонацизма, - заявила Татьяна Хильчук «Новому миру».

Добавим, что передача партии тактических аптечек прошла в рамках акции «Всё для Победы!». Ее организовал Народный фронт для поддержки воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик (российские военные обеспечиваются всем необходимым по линии Министерства обороны РФ).

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно посетить сайт «Всё для Победы!» и оказать ту помощь, на которую вы готовы.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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