Курганские нейрохирурги спасли кемеровскую пациентку от парализации

Пациентке из города Кемрово, упавшей с высоты многоэтажного дома и сломавшей таз и позвоночник, выполнили сложную операцию в Центре Илизарова.

Первые операции ей проводили в Москве и в Новосибирске, на фоне перипротезной инфекции спустя полгода начался остеомиелит позвоночника. Жизни 26-летней девушки угрожал не только развившийся воспалительный процесс, но и то, что в любой момент ее могло парализовать: большой сетчатый имплант на несколько позвонков мигрировал в область позвоночного канала, сообщили в отделе маркетинга Центра Илизарова.

В жизнеугрожающем состоянии пациентку доставили в крупнейшую в России Клинику костно-суставной инфекции в Курган. Врачи группы гнойной вертебрологии Центра Илизарова спланировали сложное многоэтапное ревизионное хирургическое вмешательство.

Руководитель группы гнойной вертебрологии Центра Илизарова, врач-нейрохирург Максим Древаль прокомментировал: «Первым этапом мы удалили старую конструкцию из заднего доступа, далее спустя две недели мы установили новую конструкцию, потом взяли пациентку на третий более сложный ревизионный этап со стороны живота. Удалили ей большой сетчатый имплант, который мигрировал в область позвоночного канала, расширили область декомпрессии и установили новый. Риск операции заключался в том, что при удалении импланта важно было не повредить спинной мозг».

Пациентке с ювелирной точностью провели сложнейшую ревизионную операцию. Спустя два с половиной месяца комплексного лечения жительница города Кемерово вернулась домой.

Фото Николая Пушилина.