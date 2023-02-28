Курганские оборонные предприятия активно модернизируют производство

Начало специальной военной операции стало катализатором роста выпуска оборонной продукции. Предприятия «оборонки» Курганской области использовали это для коренной модернизации производства. Об этом в интервью деловому журналу «Эксперт Урал» сообщил губернатор Вадим Шумков.

- Кратно растет выручка заводов, работающих на оборонзаказ. Они же заявляют максимальный консолидированный спрос на рабочие руки. Мы двигаемся по разрешению этого вопроса с ними регулярно, в том числе и через корректировку работы наших учреждений среднего профессионального образования и службы занятости. Но пока еще остается общая потребность по привлечению рабочих кадров порядка 2000 человек, - констатировал глава региона.

По его словам, модернизация предприятий курганской «оборонки» идет уже давно. Один завод активно использовал для этого все формы господдержки – в частности, возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, а также субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

- Второй завод, насколько нам известно, в конце прошлого года завершил с Минпромторгом подготовку программы по обновлению парка оборудования с весьма значительным объемом финансирования. Закупки и поставка нового оборудования по этой программе пойдут уже в этом году, - сообщил Вадим Шумков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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