Курганские оборонные предприятия принимают на работу даже студентов

В 2022 году в промышленности Курганской области значительно возросла потребность в кадрах. Причиной стала реализация большого количества инвестиционных проектов и, как следствие, массовое открытие новых производств, а также гособоронзаказ, который увеличился в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сегодня, 16 марта, в ходе прямого эфира, прошедшего в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», сообщил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

- Региональное правительство выстроило системную работу с промышленными предприятиям. Обеспечение последних кадрами ведется поэтапно и увязано с производственными процессами. Общая потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса превышала 3500 человек. На текущую дату прирост составил 1735 работников. Идем в производственном графике. Рисков не видим, - доложил Владимир Архипов.

Для прохождения производственной практики на предприятия ОПК были направлены 680 студентов. Из них 442 человека уже трудоустроены на эти заводы. «Курганмашзавод» и «Курганприбор» совместно с техникумами и колледжами разработали программы дополнительной подготовки студентов смежным профессиям.

- Учебные планы всех образовательных учреждений подстроены под потребности промышленных предприятий региона. Увеличено количество бюджетных мест по профессиям, в которых особенно нуждаются наши заводы, - сообщил замгубернатора.

Отделы кадров предприятий стали более плотно взаимодействовать со службой занятости. Они уточнили профессиональные требования к кандидатам, чтобы подбор работников стал более эффективным.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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