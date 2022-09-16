Курганские общественники поддержали идею о референдуме по вопросу вхождения ДНР и ЛНР в состав России

Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились с предложением о немедленном проведении референдума по вопросу вхождения в состав России. Курганские общественники поддержали эту идею.

Руководители республик уже договорились о синхронизации действий по проведению референдума. В России идею скорейшего проведения референдума поддержали политики, представители парламентских партий, общественные деятели.

Председатель Общественной палаты нашего региона Михаил Белоусов знаком лично с коллегами-общественниками из народных республик. Совсем недавно они подписали соглашение о сотрудничестве между общественными палатами Курганской области и Донецкой, Луганской народных республик.

- С парнями знаком лично. Мы понимаем, почему они хотят в кратчайшие сроки провести референдум, чтобы территории получили все права субъекта Российской Федерации. Одно дело, когда идет спецоперация, совсем другое дело нападать на территорию суверенного государства России. Я прекрасно понимаю людей, и россияне, думаю, поддержат это предложение. Восемь лет русских людей на территории ЛНР и ДНР убивали, пора положить этому конец, - сказал Михаил Белоусов.

Референдум в ДНР и ЛНР о присоединении к России назначили на 23-27 сентября.

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