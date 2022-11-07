Курганские общественники поднялись на 7 позиций в российском рейтинге

Курганские общественники приняли участие в работе форума «Сообщество» в Москве. На площадке итогового мероприятия был представлен независимый региональный рейтинг третьего сектора, подготовленный Общественной палатой РФ совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика».

Для подготовки рейтинга был собран обширный массив информации от министерств и ведомств, из открытых источников: Минюста, Минэкономразвития, Росстата, Агентства социальной информации, «СПАРК-Интерфакса» и других. Также были использованы результаты экспертного опроса, проведенного Общественной палатой среди членов региональных палат и специалистов на местах.

Курганская область заняла в рейтинге 64 позицию. Стоит отметить, что в последние годы регион уверенно двигается вверх, поднявшись на 7 позиций по сравнению с 2021 годом.

В субрейтинге «Устойчивость НКО», посвященном показателям «среднего возраста» социально-ориентированных НКО, действующих в регионе, а также высокую долю реально действующих НКО (организаций, сдающих ненулевую бухгалтерскую отчетность) Зауралье попало в Топ-20 регионов.

«Улучшение позиций региона в рейтинге связано с активной работой Общественной палаты Курганской области и Курганского регионального Ресурсного центра при Общественной палате. Также хочется отметить деятельность некоммерческих организаций региона, чья активность помогла улучшить позиции в рейтинге», — подчеркнул председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

Фото Общественной палаты Курганской области.

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