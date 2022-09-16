Курганские общественники посетили стрелковый клуб «ДОСААФ»

Профессиональный праздник работников оборонно-промышленной сферы, инженеров и конструкторов с 2012 года по указу Президента России отмечается 19 сентября. По этому случаю в Кургане активисты «Молодой Гвардии» провели тематическую акцию – посетили стрелковый клуб «ДОСААФ».

Начальник Курганского областного спортивно-стрелкового клуба «ДОСААФ» Петр Пантелеев провел для ребят экскурсию, познакомил с деятельностью клуба, его историей, рассказал о том, как развивалось оружейное дело в России. Как сообщает пресс-служба Курганского регионального отделения МГЕР, под чутким руководством Петра Ивановича молодогвардейцы смогли попробовать себя в практической стрельбе из огнестрельного оружия.

«День оружейника – это праздник людей, причастных к оборонно-промышленной отрасли. В том числе благодаря выдающимся достижениям известных во всем мире конструкторов таких, как Калашников, Токарев, Мосин, Дегтярев, прославивших нашу страну на долгие годы, нам удалось отстоять свою независимость и право на мирную жизнь в Великой Отечественной Войне. Спасибо тем, кто сейчас продолжает их дело. С праздником вас!» – поделился Денис Сурин, руководитель курганского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

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