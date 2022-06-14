Курганские одинадцатиклассники готовы к сложным вопросам истории

Ранним утром понедельника в гимназию №31 начали стягиваться одинадцатиклассники с большим историческим багажом. Дело в том, что эти ребята выбрали предмет «История» абсолютно добровольно.

«Сегодня ребята СДАЮТ экзамен по истории. Этот экзамен не является обязательным в перечне экзаменов, это экзамен по выбору. А это значит, что придут те ребята, которым необходима история как экзамен для вступительных испытаний. Сегодня на нашем пункте сдают учащиеся 11 школ города Кургана», - рассказала руководитель пункта проведения экзаменов гимназии №31 города Кургана Светлана Баранова.

Из разговоров с ребятами стало понятно, что история для них не только необходимый предмет для поступления в определенный вуз, а наука, вызывающая неподдельный интерес. Так, одинадцатиклассница гимназии №32 Анастасия Заключаева подумывает о следовательском поприще, но историей интересуется с детства. «Мне она нравится, просто нравится. Для поступления в вузы еще пригодится. У меня сестра сдавала историю, я еще маленькая была тогда, но она мне уже понравилась. Она интересная. Знать, какие у нас были императоры, само прошлое интересно, чтобы мы помнили и учились на тех ошибках, которые были. И чтобы мы их не повторяли. Я точно не уверена, куда еще поступлю, но история просто пригодится мне в жизни. Может быть, пойду в Следовательский институт в Челябинске, там оружие исследуют, и для этого нужна история», - поделилась экзаменуемая.

А вот ученица школы №17 Дарья Архипова выбрала творческую стезю, но история ее также волнует: «Для меня история — это очень увлекательная наука, вариативная, подвижная. Я ее люблю. А пригодится при работе над спектаклями, почему нет».

Стоит отметить, что по существующим правилам в определенной школе сдают экзамен учащиеся других образовательных учреждений. Также в день экзамена в школе не должен находиться ни один из профильных преподавателей. За получением экзаменационных материалов и проведением экзамена через мониторы наблюдают члены штаба.

«Сейчас мы с вами находимся в штабе при пункте проведения экзамена, здесь размещается станция, где с федерального портала ответственные технические специалисты получают ключ к экзаменационным материалам. Этот ключ нужен для расшифровки экзаменационных материалов. Далее они идут по аудиториям, ключ запускает на станции печать. Член государственной экзаменационной комиссии своей электронной подписью расшифровывает этот ключ и в 10:00 начинается распечатка экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях», - рассказала процедуру Светлана Баранова.

Родители, классные руководители и прочие, болеющие за ребят, на протяжении всего экзамена, который длится три часа, ожидают их в специальной аудитории для сопровождающих.

«Я надеюсь, что не только мои, но и все дети города Кургана, да и всей России сегодня очень хорошо готовы к экзамену по истории. Поскольку это экзамен по выбору, значит, они знают, на что идут, значит, будем надеяться, они усердно к этому готовились. Могу сказать про своих детей — сегодня большинство - мальчики, потому что в их планах поступление в военные университеты, институты, поэтому история как предмет им необходима. Естественно, в течение всего учебного года наши учителя истории тщательно готовились, использовали задания, которые есть на fipi.ru, использовали задания сайта «Решу ЕГЭ», естественно, были консультации, как индивидуальные, так и групповые. То есть все, что нужно детям для успешной подготовки к экзаменам, есть в полном объеме. А мы будем ждать, волноваться, мысленно за них молиться, чтобы у них все получилось хорошо, а вопросы были такими, на которые они смогли ответить», - пожелала всем сдающим экзамен классный руководитель 11Б класса, учитель химии школы №48 Ольга Щепетова.

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть первая содержит 11 заданий с кратким ответом, вторая предполагает развернутые ответы экзаменуемых. Короткие ответы пройдут проверку в Москве, развернутые будет оценивать специальная комиссия в Кургане, куда входят школьные учителя истории и преподаватели вузов.

Василий Малухин. Фото автора.

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