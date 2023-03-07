Курганские организации, защищающие интересы прекрасного пола, будут тесно сотрудничать с «Женским движением «Единой России»

«Женское движение «Единой России» в Курганской области и организации, действующие в интересах женщин, подписали резолюцию о сотрудничестве. Встреча, на которой обсуждали пути взаимодействия, прошла по поручению регионального координатора партпроекта «Женское движение», сенатора РФ Елены Перминовой.

Члены общественного совета пригласили к сотрудничеству представителей региональных отделений «Союза женщин России», «Союза православных женщин», комитета «Опоры России» по развитию женского предпринимательства, а также «Ассоциацию библиотекарей города Кургана».

Стороны приняли решение о безвозмездном партнерском взаимодействии, подразумевающем содействие в организации и проведении совместных мероприятий, обмен опытом, совместную работу на Интернет-ресурсах и другие актуальные направления.

Как отметила председатель общественного совета партпроектаЛюдмила Дорофеева, подписание резолюции направлено на объединение усилий в реализации целей и задач Национальной стратегии в интересах женщин. «Дата проведения нашего круглого стола определена не случайно. В преддверии Международного женского дня мы смогли обсудить дальнейшее сотрудничество за чаепитием в предпраздничной атмосфере. Уверена, что впереди нас ждут успешные совместные проекты, призванные поддержать зауральских женщин», - сказала Людмила Дорофеева.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии Родион Вяткин поздравил присутствующих дам с наступающим праздником. Он отметил активную работу представительниц «Женского движения» и пожелал проекту дальнейшего развития.

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