Курганские ортопеды будут использовать в лечении космические технологии

В Центре Илизарова состоялась встреча директора Центра Александра Бурцева и инженеров из Перми, представляющих Уральский НИИ композиционных материалов.

В ходе встречи главный технолог проекта, вице-президент Федерации космонавтики России Юрий Макаревич и начальник научно-производственного отдела пермского института Сергей Никулин представили новейшие разработки для травматологии и ортопедии из двух видов материалов: углерод-углеродный и полимерный композиционные материалы.

По словам Никулина, из углерод-углеродного композиционного материала сделаны разработки для эндопротезирования: ножка тазобедренного сустава, пластина для краниопластики при дефектах черепа, также образец из высокопористого ячеистого углеродного материала для замещения дефектов костной ткани»

Другая разработка, которая уже нашла отклик и получила первую рецензию в лице ученых экспериментального отдела Центра Илизарова и травматологов-ортопедов клиники, деталь аппарата внешней фиксации из полимерного композиционного материала. Полимер делает изделие легким, упругим, что позволяет натягивать спицы и создавать жесткую фиксацию . Для пациента с конструкцией из данного материала нет противопоказаний к проведению магнитно-резонансной томографии.

Юрий Макаревич связывает большие надежды с сотрудничеством пермских инженеров и курганских травматологов-ортопедов:

«Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов работает в ракетно-космической отрасли, принимает участие во многих разработках, и новые материалы позволили сделать огромный шаг в этой отрасли, нет сомнения, что и в другой отрасли они найдут себе достойное применение. Если удастся внедрить новейшие материалы в травматологию и ортопедию, это будет колоссальный шаг вперед».

Александр Бурцев сообщил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут клиницисты и инженеры. Результатом их командной работы станут готовые изделия из полимерного композиционного материала определенного дизайна и размерной сетки для работы по методу чрескостного остеосинтеза.

Руководитель Центра Илизарова считает, что современная травматология и ортопедия должна идти по пути альтернативных материалов, отвечающих современным требованиям .

Стороны договорились также расширить точки взаимодействия: не только травматология и ортопедия, но и нейрохирургия. Очередным этапом работы научно-технического тандема могут стать имплантаты для операций на позвоночнике.

По информации пресс-службы Центра Илизарова.

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