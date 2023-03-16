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Курганские осужденные изготовили искрогасители для печек-буржуек

Над выполнением заказа трудилось 43 осужденных из двух колоний

16 марта, 2023 - 10:05

В центрах трудовой адаптации ИК-2 и ИК-6 осужденные, трудоустроенные на участках металлообработки, изготовили 2000 искрогасителей – приспособлений для мобильных металлических печей «ПОВ-57». Печи-буржуйки зачастую устанавливаются в полевых условиях рядом с воспламеняющимися материалами. Искрогасители позволяют снизить вероятность возгораний.

Общая сумма контрактов на изготовление искрогасителей составила почти 2 млн рублей. Сейчас в работе партия изделий объемом 500 штук.

Со слов заместителя начальника УФСИН России по Курганской области Дениса Тарасова, представители заказчика – челябинского предприятия – отметили высокое качество отгруженной продукции и планируют продолжить сотрудничество с пенитенциарными учреждениями Зауралья.

 

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16 марта, 2023 - 10:05

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