Курганские осужденные изготовили искрогасители для печек-буржуек

В центрах трудовой адаптации ИК-2 и ИК-6 осужденные, трудоустроенные на участках металлообработки, изготовили 2000 искрогасителей – приспособлений для мобильных металлических печей «ПОВ-57». Печи-буржуйки зачастую устанавливаются в полевых условиях рядом с воспламеняющимися материалами. Искрогасители позволяют снизить вероятность возгораний.

Общая сумма контрактов на изготовление искрогасителей составила почти 2 млн рублей. Сейчас в работе партия изделий объемом 500 штук.

Со слов заместителя начальника УФСИН России по Курганской области Дениса Тарасова, представители заказчика – челябинского предприятия – отметили высокое качество отгруженной продукции и планируют продолжить сотрудничество с пенитенциарными учреждениями Зауралья.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.