Курганские осужденные изготовят спортивные площадки для Кетовского округа

Осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №6, расположенной в поселке Иковка, хотят привлечь к благоустройству Кетовского округа. Стало известно, что они будут изготавливать спортивные площадки для населенных пунктов муниципалитета.

Исправительное учреждение заключило государственные контракты с комитетом по организации жилищно-коммунального хозяйства и капитальному строительству администрации Кетовского муниципального округа на сумму свыше 13 млн руб, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Курганской области.

Накануне ИК № 6 посетил глава округа Олег Язовских, которому предоставили возможность осмотреть цеха и производственные участки, где работают осужденные. В колонии занимаются металло- и деревообработкой, шьют спецодежду, производят постельное белье, матрасы, одеяла и подушки.

Начальник учреждения Дмитрий Ноек заинтересовал главу округа продукцией, которую выпускают в Центре трудовой адаптации осужденных.

В ходе состоявшегося затем рабочего совещания стороны договорились о совместной работе по благоустройству населенных пунктов Кетовского округа. В ИК-6 изготовят 4 спортивных площадки, которые будут установлены в селах Колташово, Большое Чаусово, Лесниково, Иковка. Учреждение также выполнит работы по благоустройству пляжа в селе Кетово.

Фото пресс-службы УФСИН.

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