Курганские отличники обменяют прошлогодние дневники на новые

Купленный на ярмарке «Школьный базар» дневник, можно будет обменять в следующем году совершенно бесплатно на новый, если в нем только хорошие оценки. Постоянные покупатели активно пользуются данной акцией.

Ярмарка «Школьный базар» откроется в Кургане 11 июля и будет работать всё лето вплоть до 4 сентября, уточнили в пресс-службе администрации города.

Торговые палатки разместят по адресу: проспект Машиностроителей, 2б в районе сквера Победителей у торгового центра «Кировский».

Школьная ярмарка будет представлена предпринимателями, которые из года в год занимаются продажей именно школьных принадлежностей. На выбор жителям и гостям города будет предложен широкий ассортимент: рюкзаки, тетради, папки, пеналы и прочие аксессуары для учёбы. По информации Департамента экономики, предпринимательства и торговли, на школьном базаре приобрести минимальный школьный набор можно на 10-15 процентов ниже. Это стало возможно за счёт низкой арендной платы.

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