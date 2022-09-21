Курганские паралимпийцы примут участие в играх сильнейших

В Сочи со 2 по 9 октября будут проходить Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе.Спорт» по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по футболу лиц с заболеванием ЦП, тхэквондо среди мужчин, женщин.

В Играх примут участие более 1 800 человек, из которых 170 - представители иностранных государств и более 1 000 - российские спортсмены. Игры пройдут по следующим дисциплинам: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, фехтование, шашки, шахматы, футбол лиц с ЦП, тхэквондо.

Курганскую область на состязаниях представят 6 сильнейших спортсменов-паралимпийцев:

‍Евгения Королёва и Анна Богатырева - в плавании спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсменки Спортивной школы олимпийского резерва №1 из Кургана. Тренер - Наталья Полукарова.

Мария Галкина, Кемал Гайфуллин, Оксана Зайцева и Константин Лаптев - в настольном теннисе спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, спортсмены Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Курганской области из Варгашей. Тренер - Бахтиёр Туйчиев.

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