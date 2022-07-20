Курганские паралимпийцы выступят на Летних играх «МЫ вместе»

По информации Паралимпийского комитета России в период со 02 по 09 октября 2022 года, в г. Сочи состоятся Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе.Спорт» по спорту лиц с поражением ОДА, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по футболу лиц с заболеванием ЦП, тхэквондо среди мужчин, женщин, сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области.

В Играх планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них – представители иностранных государств. В настоящее время есть предварительные заявки от паралимпийцев из Беларуси, Армении и Туркменистана.

Игры пройдут по следующим дисциплинам: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, фехтование, шашки, шахматы, футбол, тхэквондо.

Курганскую область на состязаниях представят 7 сильнейших спортсменов-паралимпийцев:

Евгения Королёва и Анна Богатырева - в плавании спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсменки ГБУ "СШОР №1" из Кургана. Тренер - Наталья Полукарова.

Галкина Мария, Ефремов Александр, Гайфуллин Кемал, Зайцева Оксана и Лаптев Константин - в настольном теннисе спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, спортсмены Центра спортивной подготовки Киз Варгашей. Тренер - Бахтиёр Туйчиев.

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