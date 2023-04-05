Курганские парки и скверы обрабатывают от клещей

Работы по акарицидной обработке парков и скверов в Кургане начались 4 апреля.

Всего будут обработаны 82 общественные городские территории общей площадью чуть менее 30-ти гектаров. Работу проводит бригада из трёх человек. Используются профессиональный распылительный ранец на 20 литров специального токсичного раствора. После обработки территории посещать её не рекомендуется в течение суток, о чём на видном месте вывешивается объявление.

«Будут обрабатываться все центральные места притяжения горожан – Городской сад, Центральный парк культуры и отдыха, сквер Высоцкого, сквер барона Розена, Парк Победы и так далее, - пояснил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. - Начало апреля - это период активности иксодовых клещей (являются переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, лайм-боррелиозов, геморрагической лихорадки Крым-Конго, туляремии, бабезиозов). Поэтому именно с начала апреля и до октября рекомендуется эти работы проводить. Мы их проводим как можно раньше, чтобы исключить риск негативных последствий для граждан».

Повторная обработка территории не требуется. Эффективность препарата доказана тем, с обработанных мест обращений граждан с укусами клещей не поступает.

Работы по акарицидной обработке общественных территорий Кургана продлятся до 25 апреля.

Константин Сапунов. Фото автора.

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