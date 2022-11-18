Курганские педагоги побывали на молодёжном форуме «Линейка» в Петербурге

Молодёжный педагогический форум «Линейка» проходил в Санкт-Петербурге с 11 по 13 ноября. Его участниками стали 150 молодых педагогов со всей России, в том числе представители Курганской области.

Наш регион представили педагог Курганского кванториума Анастасия Рахматулина и педагог-организатор Лесниковского лицея Оксана Охохонина. Предварительно участники прошли два отборочных этапа: презентовали себя как элемент образовательной экосистемы и проводили мастер-класс по использованию эффективных инструментов в образовании.

Основной темой форума стала «Школа как экосистема». На протяжении трёх дней участники создавали проекты внутри команды, а также внутри одного из пяти треков: «Театральная педагогика», «Воспитание и ценности», «Цифровая педагогика и развитие сообществ», «Возможности» и «Профессиональное сообщество».

«Наиболее полезными для меня оказались мастер-классы по геймификации и коммуникации. Открыла для себя приёмы работы с эмоциональным состоянием ученика, ведь именно от этого зависит, усвоит ли он те знания и навыки, которые даёт педагог. Если вам нужны эффективные инструменты для работы в сфере образования, то этот форум – лучшее, что есть», — сообщила Оксана Охохонина.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru.