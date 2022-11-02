Курганские педагоги поделились мнениями о вручении медалей детям-героям

В Совете Федерации пройдет IX торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Специальные медали «За проявленное мужество» получат школьники и даже дошколята более чем из 50 регионов России. Самому младшему герою — 5 лет.

«Нынешние мальчишки и девчонки совершают подвиги без лишних слов и фраз. Я считаю, что в современных СМИ мы мало говорим о таких людях, мало знаем. А это гораздо ценней и важней, чем, например, судьбы наших эстрадных «звёзд» или фотомоделей, потому что жизнь — самая высшая ценность», — говорит директор курганского Дома молодежи Марина Самойлова.

Напомним, что в Зауралье медаль «За проявленное мужество» в прошлом году получил ученик Сухоборской школы Щучанского округа, на тот момент девятиклассник, Александр Руденко. Вместе со своими друзьями он помог остановить пожар в одном из жилых домов. Школьник и его приятели заливали огонь водой вплоть до приезда сотрудников МЧС.

«Такие ребята должны поощраться. А если о них чаще говорить с телеэкранов и в социальных сетях, в обществе будет формироваться правильное мировоззрение, что доброжелательные, отзывчивые, добрые люди, герои, в том числе молодые, живут среди нас. И каждый может совершить поступок, который защитит или спасет жизнь другого человека», — отметил директор курганской школы № 23 Сергей Лоськов.

В IX церемонии награждения примут участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр Александр Куренков, сенаторы РФ, Герои России. Прямая трансляция события будет доступна всем желающим 3 ноября в 12:00 на сайте телеканала «Вместе-РФ», а также в соцсетях Совета Федерации во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

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