Курганские педагоги поделились своими планами и идеями с губернатором

Во время встречи глава региона Вадим Шумков обсудил с лучшими педагогами развитие системы профессионального и дополнительного образования, воспитание школьников, взаимодействие родителей и педагогов.

Своими предложениями и идеями с главой региона поделились победитель областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства - 2022», лауреат заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России 2022». И.о. директора школы №42 города Кургана Юрий Долгих; педагог дополнительного образования Центра развития современных компетенций, лауреат II степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности» Анастасия Рахматулина; педагог-психолог Глядянской средней школы СОШ Притобольного района, участник всероссийского этапа конкурса «Педагог-психолог России», победитель специальной номинации «Верность профессии» Анна Борчанинова; воспитатель детского сада с. Погорелка Шадринского округа, победитель областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства - 2022», участник всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Юлия Горшкова и мастер производственного обучения Курганского государственного колледжа, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года» Степан Михайлюк.

Так, Степан Михайлюк отметил, что поддерживает инициативу главы региона по привлечению к трудовому воспитанию, проведению уроков технологии педагогов учреждений среднего профессионального образования, отметив, что в Курганском госколледже для этого также есть хорошая материально-техническая база. Современное оборудование и технологии помогут ребятам уже в школе получить полезные навыки, сориентироваться в выборе будущей профессии.

Анастасия Рахматулина работает в детском технопарке «Кванториум» (входит в Центр развития современных компетенций), совсем скоро она поедет на обучение в известный «Сириус». Девушка отметила, что очень хотела бы поделиться успешными и интересными наработками со своими коллегами из региона. Она уже побывала в Чумляке, в областном детском образовательном центре «Созвездие», оснащенном самым современным оборудованием, и предложила провести там и обучение для педагогов.

Анна Борчанинова предложила проект, который позволил бы родителям делиться успешными примерами преодоления сложных ситуаций, с которыми они столкнулись в воспитании детей или помогли справиться детям. В процессе обсуждения глава региона предложил подумать над привлечением к этому проекту педагогов-психологов и создать площадку для доверительного общения родителей и педагогов.

«Встретились с педагогами-победителями конкурсов педагогического мастерства. Ребята молодые, талантливые, оч хорошие. Часть уже получили предложения по профессиональному и карьерному росту. Будем продвигать и поддерживать», - написал глава региона после встречи в своем телеграм-канале.

Участие во встрече также приняли заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина и директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области