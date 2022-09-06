Курганские педагоги помогут школьникам выбрать будущую профессию

Курганские педагоги-навигаторы профориентационного проекта «Билет в будущее» повышают свою квалификацию.

54 учителя из нашего региона повышают свою квалификацию, чтобы стать для почти пяти тысяч школьников настоящими проводниками в мир профессий, наставниками в вопросах профессионального самоопределения и развития. Проект «Билет в будущее» реализуется Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование».

В течение двух месяцев педагоги пройдут обучение, где их ожидают педсоветы с организаторами, видеолекции, консультации с экспертами, вебинары и мастер-классы, рубрика «вопрос-ответ». Финалом обучения станет итоговая аттестация и получение удостоверения педагога-навигатора.

«До конца года ребят с 6 по 11 классы ждут профориентационные уроки, тестирование на платформе проекта и профессиональные пробы по 50 специальностям на площадках колледжей и техникумов», - сообщили «Новому миру» в пресс-службе губернатора Курганской области.

Фото группы Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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