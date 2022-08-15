Курганские педагоги присоединись к проекту «Классная тема» на «России 1»

Заявки для участия в отборочном туре уже отправили несколько десятков российских учителей. В их числе учитель начальных классов курганской гимназии №47 Анастасия Саяпова.

По словам педагога, она отправила видеовизитку несмотря на заявление организаторов о том, что в этом году в конкурсе могут принять участие только учителя профильных предметов.

«Надеюсь, что в следующем году проект будет расширен, и учителя начальных классов будут иметь полноценную возможность поучаствовать», - поделилась Саяпова.

Напомним, в середине июля Минпросвещения РФ и телеканал «Россия» при поддержке VK объявили о запуске нового шоу «Классная тема». Его участниками станут учителя-предметники из разных регионов России. Семь лучших педагогов будут проводить с телеэкранов интересные и познавательные уроки для всей страны.

Шоу начнут транслировать на «России 1» уже этой осенью.

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