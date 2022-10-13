Курганские педагоги участвуют во всероссийском форуме «Большие смыслы-2022»

Организаторы отдыха и оздоровления детей от Курганской области участвуют во Всероссийском форуме «Большие смыслы — 2022», который проходит в эти дни во Всероссийском детском центре «Смена». Для обсуждения актуальных тем в сфере детского отдыха в Краснодарский край съехались более двух тысяч педагогов, вожатых, директоров лагерей, руководителей туристических агентств и компаний, представителей организаций детского отдыха и оздоровления, федеральных и региональных органов исполнительной власти из всех регионов России, сообщает в региональном департаменте образования и науки.

Для участников уже состоялась панельная дискуссия «Трудовое воспитание — трудовые резервы страны». Также работали образовательные площадки «Государственная политика в области воспитания», «Вдохновители или возрождение системы наставничества», «Воспитание как основа образовательных практик ФГБОУ ВДЦ «Океан», прошла презентация программы «Содружество Орлят России».

В рамках форума участников ждет множество образовательных и дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов и экскурсий, утверждают в профильном департаменте

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