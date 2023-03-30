Курганские педагоги выпустили 600 контейнеров для шприц-тюбика противошокового набора на 3D-принтере

Педагоги центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие» из села Чумляк Щучанского округа и технопарка «Кванториум» из Кургана освоили выпуск на 3D-принтере пластиковых контейнеров для шприц-тюбика противошокового набора, который входит в аптечку первой помощи бойцов СВО.

«Контейнер не просто предохраняет шприц-тюбик, а позволяет его удобно использовать. Даже раненный в бою воин сможет без труда применить лекарство», - сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Об идее создания противоударного устройства для обезболивающего педагоги узнали из соцсетей, связались с разработчиком, получили схемы и 3D-модели для печати из пластика.

«Проконсультировались с начмедом воинской бригады. Выяснили, несмотря на то, что в каждой аптечке есть ампульный противошоковый набор, его достаточно трудно использовать в полевых условиях. Поэтому и нужен не просто контейнер, а небольшое устройство для хранения и применения препарата», - прокомментировал глава региона.

Сейчас печатается первая партия, 600 штук, для наших военных из воинской части, первые 300 отправят уже в начале апреля в зону СВО.

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