Курганские пенсионеры начали получать проиндексированные на 10% пенсии

Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. С сегодняшнего дня пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Со слов председателя Правления ПФР Сергея Чиркова, под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. «Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации, – напомнил Чирков. – Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС».

В Курганской области индексация затронула выплаты 236 тыс. неработающих пенсионеров, чьи пенсии в среднем увеличились на 1640 рублей. После повышения размер выплат неработающих зауральцев вырос до 18053 рублей в месяц.

По информации ОПФР по Курганской области.

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