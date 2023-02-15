Курганские пограничники почтили память героев

В Курганской и Тюменской областях проживают около 1000 участников боевых действий в Афганистане. «Мы выходили последними», - эти слова могут сказать о себе пограничники, которые обеспечивали охраняемые коридоры для бойцов 40-й армии, покидавшей в 1989 году Афганистан.

В преддверии памятной даты руководство и ветераны Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в Комнате боевой славы (истории) вручили ценные подарки ветеранам, принимавшим участие в выполнении служебных задач в Афганистане, а также в Сирийской Арабской республике.

За время боевых действий пограничники потеряли в Афганистане 524 человек личного состава, однако никто из пограничников не попал в плен, никого не оставили убитым или раненым на поле боя.

Более 21 000 пограничников были награждены орденами и медалями, семеро стали Героями Советского Союза (двое – посмертно).

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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