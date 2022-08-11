Курганские пограничники сняли с поезда буйного пассажира

Инцидент произошел на днях в железнодорожном пункте пропуска Петухово в пассажирском поезде №243 сообщением «Новокузнецк – Анапа». Один из пассажиров странно отреагировал на требование пограничника предъявить документы на право пересечения Государственной границы Российской Федерации. Мужчина, оказавшийся впоследствии иностранным гражданином, отказался от законного требования и, более того, в присутствии посторонних публично оскорбил представителя власти.

В итоге пассажир был задержан. Петуховский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.7 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ». Мужчине назначено наказание в виде административного ареста. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

- В соответствии с нормами Закона РФ «О государственной границе Российской Федерации» пограничные органы имеют право проверять необходимые документы у лиц, следующих через границу, и документы транспортных средств, производить досмотр (осмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов. Их законные требования обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами, - сообщили «Новому миру» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Фото и видео пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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