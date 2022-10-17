Курганские пограничники задержали двух нелегалов

Курганские пограничники задержали двух иностранцев, которые пытались незаконно пересечь российско-казахстанскую границу. Инцидент произошел вблизи села Горбунечное Петуховского округа. Мужчины переходили границу пешком, но были обнаружены силовиками. После идентификации их личности выяснилось, что ранее им был запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

«Управлением ФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на въезд в Российскую Федерацию, а также без надлежащего разрешения, получаемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанным грозит суд и до 6 лет лишения свободы», - сообщили «Новому миру» в пресс-службе УФСБ.

Напомним, что в Курганской области это далеко не первый случай задержания лиц, которые пытаются пересечь российско-казахстанскую границу, имея ранее запрет на въезд на территорию нашего государства. Последний выносится судом в случае нарушения ими законодательства РФ во время предыдущего пребывания в нашей стране или если лица являются приверженцами экстремистских организаций, запрещенных в РФ, и могут заняться у нас деятельностью, несущей угрозу безопасности российских граждан и государства.

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