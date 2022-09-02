Курганские пограничники задержали условных преступников

В Курганской области на российско-казахстанском участке границы проведено совместное командно-штабное учение Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и Управления Росгвардии по Курганской области.

В ходе учения с привлечением авиации отработан комплекс оперативных, войсковых и режимно-пропускных мероприятий по выявлению и задержанию на государственной границе группы нарушителей границы, организаторов и пособников преступной деятельности.

Руководство учения отметило высокий уровень подготовки сотрудников подразделений, четко организованное взаимодействие и готовность к выполнению служебно-боевых задач по обеспечению пограничной безопасности.

«Результаты проведения учения способствовали совершенствованию слаженности в работе взаимодействующих сил и средств, развитию навыков элементов боевого порядка при возникновении кризисных ситуаций на государственной границе РФ», - сообщили «Новому миру» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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