Курганские полицейские: мошенники стараются напугать свою жертву тем, что деньги в опасности

Аферисты пытаются похитить не только личные накопления граждан, но убеждают их оформить заем, а затем перечислить деньги на некие «безопасные» счета, которые на самом деле являются счетами мошенников. Об этом на встрече с библиотекарями рассказал заместитель начальника УМВД России по городу Кургану Игорь Соколов.

Представитель правопорядка порекомендовал гражданам критически относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров. По возможности следует не отвечать неизвестным абонентам. Если же вы ответили и понимаете, что вас под различными предлогами убеждают совершить какие-либо манипуляции с банковскими счетами и денежными средствами, необходимо сразу прекратить разговор.

– Мошенники стараются психологически воздействовать на потерпевших, ввести в заблуждение, напугать тем, что ваши деньги в опасности, – отметил Игорь Соколов.– Не нужно этому верить. Возьмите паузу, подумайте, посоветуйтесь с родственниками, позвоните на горячую линию банка и убедитесь, что с вашими сбережениями всё в порядке.

Заместитель начальника УМВД России по городу Кургану призвалучастников встречи поделиться полученной информацией с близкими – как с молодыми, так и старшего поколения, поскольку жертвами противоправных деяний становятся люди разных возрастов, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам конфиденциальную информацию, относящуюся к банковскому счёту. Также необходимо проявлять осторожность, совершая покупки или продажи товаров через сайты бесплатных объявлений.

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