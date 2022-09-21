Курганские полицейские проверят, кто сел за руль после употребления спиртного

Сотрудники Госавтоинспекции в течение двух дней будут осуществлять массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Проблема пьянства за рулем по-прежнему остается актуальной для Зауралья. За восемь месяцев на территории города Кургана зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения, в результате которых один человек погиб, 18 получили ранения.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, в рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет выявления грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. К участию в мероприятии будут задействовано максимальное количество личного состава полиции.

Госавтоинспекция города Кургана призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, и сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Нередко от нашего равнодушия и безучастности страдают ни в чем не повинные люди.

О фактах нарушения ПДД можно сообщить в дежурную группу ОБДПС по городу Кургану 8 (3522) 25-64-90. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

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